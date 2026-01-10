Luto en el fútbol chileno: Falleció César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota

San Luis de Quillota anunció con pesar este sábado el fallecimiento a los 69 años de César Villegas Urrutia, presidente del club desde octubre de 2024.

"Don César acompañó al club durante toda su vida, demostrando siempre un compromiso incondicional con los valores y la historia de San Luis de Quillota", publicó el club en honor al directivo.

"En la última etapa de su vida asumió la presidencia de la institución, cargo que desempeñó con dedicación y entrega durante el último año, guiando al club con vocación de servicio y amor por sus colores", agregó San Luis.

Finalmente, el club expresó sus condolencias: "Su legado humano y permanente vínculo con San Luis de Quillota permanencerán en la memoria de nuestra historia".

Además, Limache también expresó pesar por la noticia, ya que Villegas Urrutia es padre del presidente del club tomartero, César Villegas Mena.