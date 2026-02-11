Esteban Paredes asumirá como nuevo director técnico en Santiago Morning

Esteban Paredes, histórico goleador del fútbol chileno y leyenda en Colo Colo, asumirá como nuevo director técnico en Santiago Morning en la Segunda División.

Según informó el portal PrimeraBChile, la dirigencia del cuadro microbusero tenía en carpeta a Jaime "Pillo" Vera, pero finalmente eligió a Paredes, quien el año pasado fue gerente deportivo del equipo.

Para Paredes será el debut oficial como director técnico, aunque su experiencia no es nueva en la banca de los bohemios.

En 2025, el "Tanque" fue protagonista de una polémica, ya que acompañó varias veces al entrenador Cristian Febre e incluso fue denunciado por Cobreloa y Magallanes, por entregar instrucciones al borde del terreno de juego.

Santiago Morning estuvo a punto de perder seis puntos, pero la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimó la denuncia.

Paredes, de 45 años, tuvo su retiro definitivo de las canchas a finales de 2024, vistiendo la camiseta de Santiago Morning. En su carrera como futbolista, fue mundialista con La Roja en Sudáfrica 2010, hizo historia como capitán de Colo Colo y se convirtió en el máximo goleador del fútbol chileno.