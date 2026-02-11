Corte Suprema abre la puerta a formalización del exfiscal Manuel Guerra

La Corte Suprema ratificó la querella de capítulos en contra del exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, y de este modo, abrió la puerta definitivamente para que el Ministerio Público lo formalice en el marco del caso audios.

El máximo tribunal desestimó este miércoles la apelación de la defensa del expersecutor ante lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, que también acogió el fondo del documento el pasado 2 de enero.

Así las cosas, el Ministerio Público ahora puede fijar audiencia para formalizar la investigación contra Guerra por los delitos reiterados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

Según la acusación, el exfiscal "habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio beneficios de carácter personal y 'extra posicional', así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición de fiscal regional Metropolitano Oriente del Ministerio Público".

El ente persecutor afirma que tales beneficios incluyen la gestión de reuniones privadas con el expresidente Sebastián Piñera y altas autoridades del Ejecutivo; interceder en una eventual designación como consejero del CDE; solicitudes reiteradas de trabajo, tanto en el ámbito privado como académico; y gestiones en favor de terceros, como respaldo al fiscal adjunto Tufit Budafel -imputado en una causa penal-, y la recomendación para asignar una notaría a Patricia Manríquez.

Además, se presume que Guerra entregó información secreta, reservada o estratégica de investigaciones penales a terceros ajenos a los procedimientos; adoptó decisiones procesales supuestamente injustas, entre ellas reformalizaciones, solicitudes de salidas alternativas o procedimientos abreviados, así como excluyó hechos previamente formalizados; y condujo de manera personal y exclusiva determinadas causas, prescindiendo de equipos especializados o de la opinión técnica de unidades de apoyo del ente persecutor.

El abogado querellante Mauricio Daza detalló que "lo que viene a continuación es la formalización de la causa y las cautelares que se van a solicitar, las que por la gravedad de las imputaciones nosotros creemos que debiesen involucrar la petición de prisión preventiva en contra de Manuel Guerra".

"Vamos a estar atentos a los próximos pasos que da el Ministerio Público y obviamente seguiremos impulsando la imputación desde nuestra perspectiva como querellantes del caso", añadió.

Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco planteó que "como defensores penales de Manuel Guerra Fuenzalida, naturalmente no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos imputados por el Ministerio Público y finalmente parece ser un examen puramente formal respecto de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público, sin hacerse cargo de ninguna de las profundas alegaciones de la defensa, pero estamos confiados que en primera instancia, cuando llegue el momento, se puedan hacer cargos de estas alegaciones para acreditar que Manuel Guerra no ha participado en esos ilícitos".