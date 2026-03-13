Esteban Paredes fue oficializado como técnico de Santiago Morning

Esteban Paredes, histórico goleador del fútbol chileno y leyenda de Colo Colo, fue oficializado como nuevo director técnico de Santiago Morning de cara a la campaña del elenco bohemio en la Segunda División.

"Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada", avisó el club en redes sociales.

Paredes estará acompañado de otro exgoleador, Leonardo Monje, como ayudante técnico; de Hernán Torres, como preparador físico, y de Cristian Limenza, como preparador de arqueros.

Recordar que en 2025, Paredes fue protagonista de una polémica, ya que acompañó varias veces al entrenador Cristian Febre e incluso fue denunciado por Cobreloa y Magallanes, por entregar instrucciones al borde del terreno de juego, algo que dejó a Santiago Morning a punto de perder seis puntos, pero la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimó la denuncia.