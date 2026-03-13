Esteban Paredes fue oficializado como técnico de Santiago Morning
El goleador histórico del fútbol chileno tendrá su primer desafío como entrenador.
El goleador histórico del fútbol chileno tendrá su primer desafío como entrenador.
Esteban Paredes, histórico goleador del fútbol chileno y leyenda de Colo Colo, fue oficializado como nuevo director técnico de Santiago Morning de cara a la campaña del elenco bohemio en la Segunda División.
"Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada", avisó el club en redes sociales.
Paredes estará acompañado de otro exgoleador, Leonardo Monje, como ayudante técnico; de Hernán Torres, como preparador físico, y de Cristian Limenza, como preparador de arqueros.
Recordar que en 2025, Paredes fue protagonista de una polémica, ya que acompañó varias veces al entrenador Cristian Febre e incluso fue denunciado por Cobreloa y Magallanes, por entregar instrucciones al borde del terreno de juego, algo que dejó a Santiago Morning a punto de perder seis puntos, pero la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimó la denuncia.