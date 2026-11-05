Santiago Morning aclaró la salida de Esteban Paredes: "Fue de mutuo acuerdo"

Luego de las diversas versiones surgidas tras el término del ciclo técnico de Esteban Paredes, la dirigencia de Santiago Morning emitió un comunicado público para aclarar los términos de la desvinculación del histórico artillero nacional, descartando un despido.

A través de sus canales oficiales, el elenco de la "V" negra precisó que el fin de su etapa como entrenador se dio bajo un consenso absoluto entre las partes, en el marco de la delicada campaña que tiene al club peleando la permanencia en la Segunda División Profesional.

"Ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación, queremos precisar que esta decisión fue tomada de mutuo acuerdo y no corresponde a un despido. Para Santiago Morning es importante aclarar este punto y transmitir correctamente cómo se desarrolló este proceso", enfatizó la institución metropolitana.

En esa misma línea, el club destacó la profunda identificación del exdelantero con sus colores y garantizó que su relación institucional continuará vigente más allá de no seguir sentado en el banco de suplentes.

"La historia de Esteban Paredes con nuestro club tiene un significado especial y trasciende cualquier cargo o función. Por eso, más allá de que hoy deje la dirección técnica, seguirá siendo parte de nuestra institución y de la familia bohemia", remarcó el escrito.