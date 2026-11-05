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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros", manifestó en un video subido a redes sociales.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa
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Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro definitivo de la selección portuguesa de fútbol con una publicación en redes sociales en la que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", empezó diciendo en un vídeo publicado en su perfil en Instagram.

El nacido realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

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