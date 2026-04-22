Reinaldo Sánchez y la Intercontinental con Real Madrid: "Si me obligan a jugar en Santiago, renuncio y no participo más"

Santiago Wanderers conoció a su rival para la Copa Intercontinental sub 20 y ante los rumores de que el partido ante Real Madrid se juegue en el Estadio Nacional alzó la voz el presidente del elenco caturro, Reinaldo Sánchez, quien aspira a que el duelo se juegue en el Estadio "Elías Figueroa".

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el veterano dirigente fue enfático en que no cederá: "Se juega en Valparaíso. A no ser que exijan Santiago los frescos de la Conmebol. Pero yo lo juego en Valparaíso, si es la ciudad nuestra y yo se lo doy a la gente de acá", disparó.

Sánchez subió el tono y aseguró que prefiere dejar su cargo antes que ver al "Decano" haciendo de local en la capital. "Va a ser histórico, así que me tendrán que obligar. Si me obligan a jugar en Santiago, renuncio y no participo más también", advirtió.

Además del aspecto deportivo y la identidad local, el mandamás de los verdes mostró su molestia por las condiciones económicas que impone el organismo continental, asegurando que el club no recibe beneficios por la venta de entradas.

"Ojalá que no nos vayan a hacer esa barbaridad, ya que como no nos pagan nada, si la recaudación del partido va a ser para ellos", fustigó Sánchez.

"¿Con qué nos vamos a frotar las manos si me dijeron que la recaudación es de la Conmebol? Nosotros no hemos recibido ni un peso por esta cuestión", expresó.