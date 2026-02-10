Santiago Wanderers conoció a sus rivales para Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers conoció este martes a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20, certamen que se llevará a cabo entre el 7 y el 22 de marzo en Quito.

El cuadro de Valparaíso quedó emparejado en el Grupo C junto al actual campeón argentino Belgrano de Córdoba, Nacional de Uruguay y el local LDU de Quito.

Los "caturros" se clasificaron al torneo internacional tras ganar la final del Torneo de Proyección por penales ante Universidad Católica, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El Grupo A quedó conformado por Flamengo, Independiente Medellín, Bolívar y Estudiantes de Mérida, mientras que el Grupo B lo componen Palmeiras, Sporting Cristal, Olimpia y Universidad Católica de Ecuador.