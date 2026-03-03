Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Santiago Wanderers lamentó el asesinato de su excanterano Nicolás Vidal en San Antonio

El club porteño condenó los actos de violencia que terminaron con la vida del futbolista de Estrella Roja tras un partido de la Copa de Campeones. El joven recibió un disparo luego de una agresión de hinchas locales en el Estadio Cristo Rey de Llolleo.

Santiago Wanderers lamentó el asesinato de su excanterano Nicolás Vidal en San Antonio
El club chileno Santiago Wanderers lamentó el fallecimiento de Nicolás Vidal, exjugador de sus divisiones inferiores y actual integrante del club Estrella Roja. El deportista fue asesinado tras el término de un encuentro válido por un torneo regional en la ciudad de San Antonio, hecho que provocó el rechazo inmediato de la dirigencia del equipo de Valparaíso.

El crimen ocurrió en el Estadio Cristo Rey de Llolleo, una vez finalizado el duelo entre Cerro Alegre y Estrella Roja por la tradicional Copa de Campeones.

Sguidores del conjunto sanantonino invadieron la cancha para agredir a los árbitros y a la delegación visitante tras quedar eliminados del certamen. Nicolás Vidal, quien no participó del encuentro por problemas administrativos, recibió una golpiza en las gradas y posteriormente fue atacado con un arma de fuego.

"Como club condenamos los actos de violencia vividos tanto en el fútbol profesional como en el fútbol amateur", indicó el comunicado oficial de Santiago Wanderers.

La institución entregó su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de equipo del jugador, quien pertenecía a la Asociación Osmán Pérez-Freire de Valparaíso.

La tragedia remeció al fútbol amateur de la Región de Valparaíso debido a la extrema violencia de la parcialidad de Cerro Alegre. Los incidentes comenzaron luego de que el cuadro local sufriera dos expulsiones y la eliminación del torneo regional. Testigos señalaron que el enfrentamiento se trasladó desde el campo de juego hacia las tribunas, donde la víctima se encontraba al no portar su cédula de identidad para firmar la planilla oficial del compromiso en San Antonio.

En portada