A 25.000 la galería: Las exorbitantes entradas de Santiago City en Segunda División
El alto costo de los tickets, muy por encima de partidos Clase A, generó polémica.
El alto costo de los tickets, muy por encima de partidos Clase A, generó polémica.
La Segunda División Profesional se alista para el inicio de su cuarta fecha y el club Santiago City desató una controversia por los exorbitantes precios de sus entradas para enfrentar a Trasandino.
Los boletos para el duelo de este sábado 18 de abril (15:30) se pusieron a la venta con un precio de $25.000 para galería, tanto para locales como visitantes.
Además está la opción de $30.000 para una curiosa Tribuna Marquesina, pues el Estadio Municipal de Lo Barnechea tiene una única tribuna, sin techumbre y con todas las butacas iguales.
El club de la tercera categoría colocó precios bastante por encima de partidos Clase A como clásicos o finales de copas, cuyos tickets más baratos suelen rondar los $16.000. En otro ejemplo, los boletos para La Roja en las últimas Clasificatorias fluctuaron entre los $10.000 y $18.000.