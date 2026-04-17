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Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

A 25.000 la galería: Las exorbitantes entradas de Santiago City en Segunda División

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El alto costo de los tickets, muy por encima de partidos Clase A, generó polémica.

A 25.000 la galería: Las exorbitantes entradas de Santiago City en Segunda División
 @sancityfc (Instagram)
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La Segunda División Profesional se alista para el inicio de su cuarta fecha y el club Santiago City desató una controversia por los exorbitantes precios de sus entradas para enfrentar a Trasandino.

Los boletos para el duelo de este sábado 18 de abril (15:30) se pusieron a la venta con un precio de $25.000 para galería, tanto para locales como visitantes.

Además está la opción de $30.000 para una curiosa Tribuna Marquesina, pues el Estadio Municipal de Lo Barnechea tiene una única tribuna, sin techumbre y con todas las butacas iguales.

El club de la tercera categoría colocó precios bastante por encima de partidos Clase A como clásicos o finales de copas, cuyos tickets más baratos suelen rondar los $16.000. En otro ejemplo, los boletos para La Roja en las últimas Clasificatorias fluctuaron entre los $10.000 y $18.000.

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