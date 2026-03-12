El Estadio "Santiago Bernabéu" apareció como opción para disputar la Finalissima

El Estadio "Santiago Bernabéu" apareció como opción para acoger la Finalissima, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el próximo viernes 27 de marzo, a falta del sí definitivo de la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ante ello, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se negó a la opción de jugar en España y declaró a TNT Sports Argentina que: "Queremos que la Finalissima se juegue en el Monumental".

Real Madrid mostró su disposición absoluta para acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras las dudas suscitadas sobre la celebración del encuentro que iba a jugarse en el estadio de Lusail en Catar.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido está en el aire, a la espera de poder disputarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Desde el inicio del conflicto bélico, la UEFA y la Conmebol se mantienen en contacto y también con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.