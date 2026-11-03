La primera sin Messi: Scaloni entregó la nómina de Argentina con otras sorpresivas ausencias

Un punto de inflexión histórico vivirá la selección de Argentina, luego de que el entrenador Lionel Scaloni diera a conocer la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, nómina que tiene como condimento principal el inicio formal de la era posterior al adiós definitivo de Lionel Messi del combinado nacional.

La gran sorpresa de la citación para los últimos compromisos del año radica en el arco: Emiliano Martínez fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás defendiendo a Chelsea ante Everton en la Premier League. Aunque su presencia generaba dudas por los plazos médicos de recuperación, el cuerpo técnico resolvió contar de todas formas con el guardameta en la concentración.

En contrapartida, la lista exhibe una profunda reestructuración y notables ausencias. Por problemas físicos quedaron al margen Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, mientras que por expresa decisión técnica fueron descartados dos piezas angulares del ciclo como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

A ellos se suman las bajas por suspensión de Nahuel Molina y Leandro Paredes, además de las ya conocidas despedidas del propio Messi y Nicolás Otamendi, quienes cerraron su ciclo dorado en la "Scaloneta".

Frente a la sangría de nombres consagrados, el seleccionador trasandino apostó por savia nueva en la zaga al convocar por primera vez al zaguero de Chelsea Aaron Anselmino y al central de Parma Mariano Troilo. Asimismo, se consumó el regreso al plantel del lateral diestro Gonzalo Montiel.

Argentina cerrará su calendario deportivo de 2026 jugando ante su gente en dos compromisos: el viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay en La Bombonera de Buenos Aires, mientras que el martes 17 chocará ante Costa Rica en el Estadio "Mario Alberto Kempes", de Córdoba.