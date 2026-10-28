Luto en la selección argentina: Falleció Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni
La AFA y su presidente, Claudio Tapia, enviaron sentidas condolencias al entrenador campeón del mundo.
La AFA y su presidente, Claudio Tapia, enviaron sentidas condolencias al entrenador campeón del mundo.
El fútbol trasandino se vistió de luto este martes tras confirmarse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien murió a los 74 años en la localidad de Pujato producto de diversas complicaciones derivadas de un cuadro médico que arrastraba desde hacía un tiempo.
La sensible pérdida fue dada a conocer de manera oficial por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante un comunicado en sus canales institucionales.
"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el 'Gringo' y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", expresó la entidad rectora.
A los mensajes de apoyo se sumó a título personal el propio mandamás del balompié trasandino, Claudio "Chiqui" Tapia, quien dedicó sentidas palabras al estratega monarca en Qatar 2022: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte".
De acuerdo a informaciones entregadas por medios de Rosario, el velatorio de Marzetti se llevará a cabo de forma estrictamente íntima por determinación de su círculo familiar.