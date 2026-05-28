En Brasil apareció una "camiseta bendecida" de la selección para el Mundial

En Brasil apareció una "camiseta bendecida" de la selección brasileña para el Mundial 2026, la que se trata de una versión realizada por hinchas sobre la polera visitante de la "verdeamarelha".

Cuenta con la imagen de Jesús en la parte central de la camiseta.

Es una versión no oficial y que esta siendo comercializada dentro del país.

Además no será utilizada por la selección brasileña dentro de la cita planetaria, ya que cuenta con una imagen religiosa.