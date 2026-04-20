La potente apuesta de Cafú con Brasil para el Mundial de 2026

Cafú, histórico exseleccionado de Brasil, aseguró que la "Canarinha" llega con credenciales para pelear el título en la Copa del Mundo de 2026. "Brasil, como pentacampeona, es favorita al Mundial. Tiene grandes estrellas, un gran entrenador y lo veo con grandes posibilidades de ganar el Mundial", afirmó el exlateral brasileño.

De todos modos, el campeón del mundo en 1994 y 2002 también advirtió sobre una dificultad importante en la preparación del equipo. "El principal problema es la falta de tiempo para preparar la competición, eso será un reto, pero hay esperanzas de que haga un buen papel", señaló.

Sobre la Liga de Campeones, Cafú sostuvo que París Saint-Germain es "uno de los mejores equipos" para volver a conquistar el torneo, aunque al momento de elegir a su candidato principal fue claro: Su "favorito" es Bayern Munich.

También tuvo palabras para Gabriel Jesús, a quien definió como "un jugador creativo, que busca su espacio en el equipo, destaca mucho y que siempre que llega este tramo final de las temporadas crece bastante". En la misma línea, remató: "Es un jugador que hace grandes partidos en Europa y que siempre va a dar un gran espectáculo".

Respecto a Real Madrid, descartó que la campaña sin títulos responda a una falla estructural. "Cuando pierdes contra grandes equipos no considero que falle algo, sino que puede que el rival haya estado mejor", dijo. Además, cerró con una defensa del camarín madridista: "Cuando se habla de vestuario, no creo que sea un vestuario incapaz. Tiene grandes jugadores y eso se ve por la cantidad de seleccionados que hay. No siempre se puede ganar".