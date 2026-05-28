Santos defendió a su cuerpo médico tras lesión "más grave de lo esperado" de Neymar

Santos, club brasileño en el que milita Neymar, salió en defensa de su departamento médico luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol confirmara que la lesión del delantero es más grave de lo esperado en la previa del Mundial 2026.

La institución paulista aclaró en una nota que "absolutamente" todos los exámenes realizados al atacante fueron compartidos con la CBF hasta el 18 de mayo, fecha en que el técnico italiano Carlo Ancelotti anunció su convocatoria para la Copa del Mundo.

El club también remarcó que el equipo de fisioterapeutas de la selección brasileña está compuesto por profesionales de Santos que acompañan a Neymar desde hace más de 10 años y durante todo su proceso de recuperación.

"Los profesionales del Santos FC conocen la capacidad de recuperación del jugador y están confiados en que Neymar estará listo para disputar la Copa del Mundo", expresó la entidad albinegra sobre el futbolista, quien se lesionó el pasado 17 de mayo en un partido del Campeonato Brasileño.

La CBF realizó su propio diagnóstico después de la llegada de Neymar a la concentración en Teresópolis y una resonancia magnética identificó una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla, y no solamente un edema, según informó el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar.

El exjugador de FC Barcelona continuará con la selección brasileña en tratamiento intensivo, aunque se perderá los amistosos previos al Mundial ante Panamá y Egipto, y quedó en duda para el debut de Brasil en el Grupo C frente a Marruecos, programado para el 13 de junio.