Ariel Leporati tras perder la Copa UC: Somos buenos para enjuiciar cuando las cosas salen mal

Luego de caer en la final de la Copa UC ante su símil de Argentina, Ariel Leporati atendió a los medios en su rol como seleccionador de La Roja Sub 16 y lanzó una potente reflexión en torno a las críticas que se reciben cuando las cosas no resultan.

"Lo que acaba de pasar en esta Copa es el crecimiento del equipo. El primer partido lo jugamos con Argentina, sinceramente nos pasaron por arriba en todo sentido. Cinco días después de ese episodio, pudimos competir mejor, pero aún no fuimos superiores", comenzó mencionando.

Seguido a ello, apuntó: "Tenemos que normalizar como sociedad, sobre todo con los jóvenes, esto del error. Está muy penalizado el tema de cuando uno intenta algo y falla. Ya somos muy buenos para enjuiciar de que somos malos, de que no servimos. Tenemos que promover que el deporte te enseña justamente a tener episodios duros".

"Quizás en cuatro meses más nosotros estamos peleando el cupo para ir al Mundial en ese mismo partido con Argentina. Lo que queda es mejorar estos cuatro meses, que tengamos este margen para poder seguir avanzando y que los jugadores se vayan con eso", argumentó.

Finalmente, Leporati redondeó su reflexión al decir: "Fue mucho aprendizaje, una exigencia muy alta. Es lo que vinimos a buscar en esta Copa y se dio. En ese sentido estamos contentos para lo bueno, para lo no tan bueno y para evidentemente lo que hay que mejorar urgente".