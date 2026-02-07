Cichero recordó cruce con Vidal: Me metió el dedo en el trasero y yo se lo metí a todo Chile
El suceso ocurrió en los cuartos de final de la Copa América 2011 en Argentina.
Gabriel Cichero, exfutolista de la selección venezonala, contó en una entrevista una particular anéctoda con el chileno Arturo Vidal en el triunfo de la Vinotinto por 2-1 ante Chile por los cuartos de final de la Copa América 2011 disputada en Argentina.
"Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en la cancha. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero", dijo Cichero en Simple VZLA.
"Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado", añadió el zaguero.
"Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país", finalizó el venezolano.