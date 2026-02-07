Cichero recordó cruce con Vidal: Me metió el dedo en el trasero y yo se lo metí a todo Chile

Gabriel Cichero, exfutolista de la selección venezonala, contó en una entrevista una particular anéctoda con el chileno Arturo Vidal en el triunfo de la Vinotinto por 2-1 ante Chile por los cuartos de final de la Copa América 2011 disputada en Argentina.

"Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en la cancha. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero", dijo Cichero en Simple VZLA.

"Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado", añadió el zaguero.

"Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país", finalizó el venezolano.