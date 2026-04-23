Gerente de la Roja: Esperemos que los caminos se puedan juntar con el técnico que decidamos

La selección chilena continúa en la búsqueda de un director técnico que encabece el proceso rumbo al Mundial 2030, y aunque aún no hay un nombre confirmado, el gerente de selecciones, Felipe Correa, entregó luces sobre los plazos que maneja la dirigencia para definir al nuevo estratega nacional.

En conversación con ESPN, el personero aseguró que el foco principal está puesto en la reestructuración administrativa del fútbol chileno: "Como Federación estamos haciendo varias modificaciones. Lo que tiene relación con la separación (de la Federación y la ANFP) se va a ir desarrollando de aquí a fin de año", dijo.

En esa misma línea, Correa adelantó cuándo podría haber novedades concretas sobre la banca de la Roja. "Presentaremos la propuesta para quién pueda dirigir a la selección. Esperemos que los caminos se puedan juntar con el técnico que decidamos para ese proceso", afirmó.

"El fútbol es dinámico. Sabemos que de aquí a noviembre o diciembre pueden pasar muchas cosas y se pueden juntar esos caminos", añadió respecto a la fecha límite para encontrar al sucesor.

Consultado sobre las recientes declaraciones de Manuel Pellegrini, quien puso en duda un eventual arribo a la selección debido a su contrato vigente con Real Betis, el gerente de selecciones prefirió no profundizar en nombres propios, aunque envió un mensaje sobre el perfil de proyecto que están construyendo.

"No me refiero a conversaciones individuales con ningún técnico. Pero más allá de Manuel, un proyecto técnico quiere certezas y estructuras. En eso se está trabajando", sostuvo.

Finalmente, Correa se mostró optimista sobre el futuro del combinado nacional: "El directorio anunció una conformación del consejo de la Federación para que el proceso de separación sea bien llevado. No tengo dudas de que vamos a contar con quién queramos para dirigir este proyecto".