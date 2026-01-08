Inspirada en el Desierto Florido: Sitio filtró la presunta camiseta suplente de La Roja

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, las marcas deportivas alistan el recambio completo de vestuario para todas sus selecciones. La Roja ya estrenó su uniforme de local y tendrá una llamativa indumentaria alternativa, según la filtración de un sitio especializado.

La web Footy Headlines, quien en el pasado advirtió el paso del blanco a un tono café y al tiempo publicó un diseño preliminar, actualizó lo que sería la nueva casaquilla de visitante.

El referido portal mostró una camiseta de base marrón claro, que incluye un dibujo de "grietas" y flores en un vívido color rosa; todo como referencia al Desierto Florido. El medio aseguró que su ilustración digital tiene un "95 por ciento de exactitud" con el modelo final a ser lanzado por Adidas.

Si bien falta para el estreno de las camisetas secundarias de las selecciones vestidas por "las tres tiras" y Footy Headlines ha tenido ciertos errores con presuntas filtraciones sobre el fútbol chileno (como dar por real una camiseta de Universidad de Chile hecha por un fan), la camiseta de la selección generó comentarios mayormente negativos en redes sociales.

Aunque algunos fanáticos valoraron el intento por innovar y la inspiración en la naturaleza de nuestro país, también se apuntó a la "mala ejecución" del concepto, que derivó en un diseño desaprobado duramente.