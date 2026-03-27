La Roja de Nicolás Córdova reaccionó y derrotó al mundialista Cabo Verde en Auckland

Pese a un complejo primer tiempo, la selección chilena cosechó un triunfo por 4-2 en su amistoso internacional ante Cabo Verde, duelo que abrió el año para La Roja y los duelos del FIFA Series en Nueva Zelanda.

Luego de un trabado inicio de las acciones, Chile aprovechó la pausa por la atención médica al capitán caboverdiano Ryan Mendes para avivarse y jugar rápido la reanudación; permitiéndole a Ben Brereton abrir la cuenta a los 16 minutos.

Para lamento nacional, la ventaja duró poco y nada, pues fallaron las marcas y Dailon Livramento apareció solo entre los centrales para el 1-1 parcial en los 21'.

Tras cartón los dirigidos de Nicolás Córdova se salvaron: Benjamín Kuscevic regaló el balón en mediocampo y Cabo Verde arremetió con todo, pero Iván Román logró aguantar a Livramento y cortar a Mendes justo antes de su remate.

En los 41' llegó una acción clave del partido, pues tras revisión del VAR la tarjeta amarilla al central Diney Borges se transformó en expulsión, al determinarse que su mano fuera del área cortó una ocasión manifiesta de gol de Brereton.

El efecto del hombre menos no se hizo sentir hasta la segunda etapa, pues pese a la inferioridad numérica, Cabo Verde pasó al frente antes del descanso con gol de Sidny Cabral (45+2'); aprovechando otra falencia en la cobertura de la defensa chilena.

Los ingresos de Felipe Loyola y Darío Osorio en el entretiempo afirmaron a La Roja, mientras los "Tiburones Azules" terminaron sucumbiendo a causa de sus propios errores.

En los 57' el portero Vozinha, que durante el primer tiempo arriesgó regateando a los delanteros chilenos, salió insólitamente hasta la mitad de la cancha cuando su equipo no estaba en peligro. Maximiliano Gutiérrez (77') lo eludió y anotó el empate desde lejos aprovechando el arco vacío.

Osorio luchó por la punta a los 66' para dar con Gutiérrez, quien habilitó de taco a Felipe Loyola para el 3-2 transitorio. Chile logró afianzarse y jugar con calma luego de retomar la ventaja.

Los dirigidos por Nicolás Córdova siguieron buscando las redes del cuadro comandado por Bubista y el recién ingresado Gonzalo Tapia cerró la cuenta a los 79'.

Cabe apuntar el quinto gol chileno de Javier Altamirano que se anuló por fuera de juego, misma situación del notable globito de Nuno Da Costa que pudo ser el último descuento africano en el cierre.

Ahora, la selección chilena tendrá que enfocarse en cerrar esta ventana internacional ante el local Nueva Zelanda, también en el Eden Park, la madrugada de este lunes 30 de marzo, a las 03:15 horas de nuestro país (06:15 GMT).

Ficha del Chile vs. Cabo Verde:

CHILE (4): Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Iván Román (45' 26. Felipe Faúndez), Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo [C] (84' Diego Ulloa); Rodrigo Echeverría (45' Felipe Loyola), Vicente Pizarro (84' 14. Ignacio Saavedra), Lautaro Millán (58' 20. Javier Altamirano) Maximiliano Gutiérrez (77' Benjamín Chandía), Ben Brereton (77' Gonzalo Tapia), Lucas Cepeda (45' Darío Osorio). DT: Nicolás Córdova

CABO VERDE (2): Vozinha; Steven Moreira (77' Garry Rodrigues), Pico Lopes, Diney Borges; Sidny Cabral (63' Joao Paulo), Kevin Pina, Deroy Duarte (70' Laros Duarte), Telmo Arcanjo (70' Yannick Semedo); Ryan Mendes [C] (70' Wagner Pina), Dailon Livramento (63' Nuno Da Costa), Jovane Cabral (63' 17. Willy Semedo). DT: Bubista

ESTADIO: Eden Park, Auckland

ARBITRO: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

GOLES: 1-0: 16' Ben Brereton (CHI); 1-1: 21' Dailon Livramento (CPV); 1-2: 45+3' Sidny Cabral (CPV); 2-2: 57' Maximiliano Gutiérrez (CHI); 3-2: 66' Felipe Loyola (CHI); 4-2: 79' Gonzalo Tapia (CHI)

TARJETAS AMARILLAS: 30' Deroy Duarte (CPV); 39' Diney Borges (CPV)