La Roja enfrentará a dos selecciones mundialistas en junio

El gerente de selecciones chilenas, Felipe Correa, adelantó que la Roja Adulta enfrentará a dos selecciones mundialistas en junio, aunque por razones de negociación, evitó dar nombres.

"Estos amistosos serán previo al Mundial ante equipos que competirán en el Mundial y estamos en los procesos de cierre, así que no puedo decir específicamente quienes serán los rivales, pero nos ayudarán en lo competitivo", explicó Correa.

Estos cotejos, se suman a los ya planificados contra otros dos elencos que dirán presente en la Copa del Mundo: Cabo Verde y Nueva Zelanda, en marzo.

También confirmó que en septiembre la escuadra nacional tendrá una gira de amistosos por Norteamérica y enfrentará a Estados Unidos y México, a la espera de la confirmación de un tercer partido.

Correa explicó que la planificación de estos encuentros amistosos apunta a consolidar un proceso que ha mostrado avances en el último tiempo "Queremos darle continuidad a un equipo que viene renovándose y que dejó buenas sensaciones en la gira por Rusia en 2025", explicó.

Además comentó que "tomamos la decisión de que Nicolás Córdova siga siendo el técnico en este periodo".

El gerente, explicó los objetivos que tienen para este período. "El mundial del 2030 es el enfoque que tienen nuestros objetivos en todas las selecciones".