Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja escaló un puesto en el último ranking del año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco nacional terminó fuera del top 50 en el escalafón mundial.

La selección chilena escaló un lugar en la última clasificación del ranking FIFA de 2025 y se situó en el puesto 52° tras sumar los puntos que logró con el triunfo ante Perú.

El elenco nacional mantuvo sus 1.457,84 puntos para superar a Qatar, elenco que cedió tres lugares y permitió el ascenso del equipo que hoy adiestra Nicolás Córdova.

El elenco nacional es además noveno en la clasificación de Conmebol, solo superando Bolivia.

En la parte alta del ranking, España se mantiene como líder, seguido por Argentina y Francia.

Top Ten

  • 1° España 1877.18 puntos
  • 2° Argentina 1873.33
  • 3° Francia 1870
  • 4° Inglaterra 1834.12
  • 5° Brasil 1760.46
  • 6° Portugal 1760.38
  • 7° Países Bajos 1756.27
  • 8° Bélgica 1730.71
  • 9° Alemania 1724.15
  • 10° Croacia 1716.88

Equipos de Conmebol

  • 13° Colombia 1701.3 puntos
  • 16° Uruguay 1672.62
  • 23° Ecuador 1591.73
  • 39° Paraguay 1501.5
  • 48° Venezuela 1465.22
  • 51° Perú 1459.57
  • 52° CHILE 1457.84
  • 76° Bolivia 1329.56

En portada