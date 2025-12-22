Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La Roja escaló un puesto en el último ranking del año
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco nacional terminó fuera del top 50 en el escalafón mundial.
La selección chilena escaló un lugar en la última clasificación del ranking FIFA de 2025 y se situó en el puesto 52° tras sumar los puntos que logró con el triunfo ante Perú.
El elenco nacional mantuvo sus 1.457,84 puntos para superar a Qatar, elenco que cedió tres lugares y permitió el ascenso del equipo que hoy adiestra Nicolás Córdova.
El elenco nacional es además noveno en la clasificación de Conmebol, solo superando Bolivia.
En la parte alta del ranking, España se mantiene como líder, seguido por Argentina y Francia.
