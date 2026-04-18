La Roja Femenina reaccionó y logró revitalizador triunfo en su visita a Uruguay

La selección chilena femenina dejó atrás dos derrotas consecutivas y se impuso por 1-3 a Uruguay en su visita al Estadio Centenario en duelo válido por la séptima fecha de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El elenco nacional comenzó con dudas, las mismas que mostró en los duelos ante Argentina y Colombia y eso lo aprovechó Pamela González, quien ganó en el área nacional para marcar el 1-0 a los 4 minutos de juego.

Pero el equipo dirigido por Luis Mena se sacudió rápido los fantasmas y a los 9 minutos un robo de balón le permitió a Sonya Keefe habilitar a Mary Valencia, quien con disparo raso marcó la paridad.

En el segundo tiempo, Chile se hizo fuerte y una serie de errores propiciados por la propia Valencia le permitió a Lesly Olivares anotar la ventaja para la Roja a los 70'.

Cuando Uruguay intentaba rearmarse un veloz contragolpe propiciado por la propia Valencia dejó a Vaitiare Pardo sola contra la arquera para aumentar la ventaja.

Con esta victoria, el equipo nacional llegó a los 10 puntos y se situó cuarto a la espera de enfrentar en la última doble fecha a Ecuador para luego quedar libre.

Un triunfo como local ante el Tri dejará a Chile muy cerca de clasificar al repechaje internacional.