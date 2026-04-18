La Roja Femenina reaccionó y logró revitalizador triunfo en su visita a Uruguay
El elenco nacional sumó puntos clave en su afán por llegar al Mundial.
El elenco nacional sumó puntos clave en su afán por llegar al Mundial.
La selección chilena femenina dejó atrás dos derrotas consecutivas y se impuso por 1-3 a Uruguay en su visita al Estadio Centenario en duelo válido por la séptima fecha de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027.
El elenco nacional comenzó con dudas, las mismas que mostró en los duelos ante Argentina y Colombia y eso lo aprovechó Pamela González, quien ganó en el área nacional para marcar el 1-0 a los 4 minutos de juego.
Pero el equipo dirigido por Luis Mena se sacudió rápido los fantasmas y a los 9 minutos un robo de balón le permitió a Sonya Keefe habilitar a Mary Valencia, quien con disparo raso marcó la paridad.
En el segundo tiempo, Chile se hizo fuerte y una serie de errores propiciados por la propia Valencia le permitió a Lesly Olivares anotar la ventaja para la Roja a los 70'.
Cuando Uruguay intentaba rearmarse un veloz contragolpe propiciado por la propia Valencia dejó a Vaitiare Pardo sola contra la arquera para aumentar la ventaja.
Con esta victoria, el equipo nacional llegó a los 10 puntos y se situó cuarto a la espera de enfrentar en la última doble fecha a Ecuador para luego quedar libre.
Un triunfo como local ante el Tri dejará a Chile muy cerca de clasificar al repechaje internacional.