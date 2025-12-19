Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja Sub 16 avanzó a la final de la Copa UC tras tumbar a Colombia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección nacional se medirá ante Perú o Argentina.

 @LaRoja
La selección chilena Sub 16 clasificó a la final de la Copa UC, tras vencer por 3-1 a Colombia este viernes en el Claro Arena en San Carlos de Apoquindo.

El equipo de Ariel Leporativ aprovechó una expulsión del equipo rival y pudo imponer su ventaja en cancha, con goles de Joaquín Muñoz, Diego Avendaño y Bayron Barrera.

En la final de la Copa UC, la escuadra nacional se medirá al ganador de la otra semifinal entre las selecciones de Perú y Argentina.

La definición será este 20 de diciembre en el Claro Arena a las 19:50 horas (22:50 GMT).

En portada