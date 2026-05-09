¡Merecido premio! La Roja sub 17 logró un agónico triunfo ante Ecuador y sacó pasajes al Mundial Femenino

La selección chilena femenina sub 17 tuvo su merecido premio a la gran campaña realizada en el Sudamericano de la categoría y este sábado selló su clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 de la categoría tras vencer de manera agónica por 2-1 a Ecuador.

El elenco nacional dejó atrás el cansancio que significó el extenuante partido ante Brasil (derrota por penales) y entró con todo, lo que fue aprovechando por Antonella Martínez, quien a los nueve minutos marcó el 1-0 para la Rojita.

Para el Tri reaccionó y encontró el empate a través de Arianna Cerda, a los 26 minutos.

De ahí en más la paridad se mantuvo y recién cuando el partido se acercaba a su fin apareció Catalina Muñoz, quien a los 90 minutos marcó el gol decisivo y desató los festejos del elenco nacional.

Así, la Roja sub 17 Femenina logra su tercera clasificación a una Copa del Mundo luego de rematar 15ª en Trinidad y Tobago 2010 y de ser 12° en India 2022.