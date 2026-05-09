¡Merecido premio! La Roja sub 17 logró un agónico triunfo ante Ecuador y sacó pasajes al Mundial Femenino
El elenco nacional jugará su tercera Copa del Mundo en la categoría.
El elenco nacional jugará su tercera Copa del Mundo en la categoría.
La selección chilena femenina sub 17 tuvo su merecido premio a la gran campaña realizada en el Sudamericano de la categoría y este sábado selló su clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 de la categoría tras vencer de manera agónica por 2-1 a Ecuador.
El elenco nacional dejó atrás el cansancio que significó el extenuante partido ante Brasil (derrota por penales) y entró con todo, lo que fue aprovechando por Antonella Martínez, quien a los nueve minutos marcó el 1-0 para la Rojita.
Para el Tri reaccionó y encontró el empate a través de Arianna Cerda, a los 26 minutos.
De ahí en más la paridad se mantuvo y recién cuando el partido se acercaba a su fin apareció Catalina Muñoz, quien a los 90 minutos marcó el gol decisivo y desató los festejos del elenco nacional.
Así, la Roja sub 17 Femenina logra su tercera clasificación a una Copa del Mundo luego de rematar 15ª en Trinidad y Tobago 2010 y de ser 12° en India 2022.