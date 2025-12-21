Nicolás Córdova y su continuidad en La Roja: Estoy a disposición hasta que requieran de mi trabajo

En medio de la búsqueda de un nuevo seleccionador para La Roja, el interino Nicolás Córdova aprovechó la instancia en la final de la Copa UC sub 17 para referirse a la posibilidad de continuar dirigiendo al combinado adulto de cara al 2026.

"Estoy a disposición de la Federación hasta que requieran de mi trabajo y llegue o definan a un nuevo entrenador para futuro", comentó el jefe de las selecciones juveniles en una entrevista con TNT Sports.

Tras esto, puntualizó que: "Seguimos trabajando con Sebastián Miranda y Ariel Leporati con sus divisiones. Con Sebastián empezaremos con la nueva generación sub 20 y Ariel para su preparación para la sub 17".

"Estamos realizando una serie de microciclos de trabajo con jóvenes en regiones. También mantenemos un seguimiento a jugadores que están en el extranjero como en Argentina donde tenemos a Jonathan Guerrero de Independiente y Bastián Vilchez con Baruk Basáez de Argentinos Juniors", cerró.