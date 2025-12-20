La Roja sub 16 cayó ante Argentina en la final de la Copa UC

La selección chilena sub 16 sucumbió ante su similar de Argentina por 2-1 en el Claro Arena, lo que dejó el título de la Copa UC 2025 en manos del equipo trasandino.

Giovanni Baroni fue el verdugo de La Roja con un doblete: Al minuto 14, Alan Alcaraz remató y el arquero Máximo Hernández dio un rebote que fue aprovechado por el "10" para abrir la cuenta.

La segunda conquista albiceleste surgió por un error garrafal de Claudio Salvo a los 19', quien recibió en el borde del área para salir jugando, pero se "durmió" y Baroni le robó el balón para anotar.

El zaguero chileno Lucas López ganó de buena manera un cabezazo para descontar a los 22', pero el tanto y la expulsión de Ulises Vallejo en Argentina (49') fueron insuficientes para el equipo de Ariel Leporati.

Por otro lado, la jornada inició con el triunfo de Perú por 1-0 ante Colombia para quedarse con el tercer lugar: El único del partido fue obra de Gonzalo Alvarez (39').