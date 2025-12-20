La Roja sub 16 cayó ante Argentina en la final de la Copa UC
El tradicional torneo juvenil cerró su edición de reestreno con una jornada doble.
La selección chilena sub 16 sucumbió ante su similar de Argentina por 2-1 en el Claro Arena, lo que dejó el título de la Copa UC 2025 en manos del equipo trasandino.
Giovanni Baroni fue el verdugo de La Roja con un doblete: Al minuto 14, Alan Alcaraz remató y el arquero Máximo Hernández dio un rebote que fue aprovechado por el "10" para abrir la cuenta.
La segunda conquista albiceleste surgió por un error garrafal de Claudio Salvo a los 19', quien recibió en el borde del área para salir jugando, pero se "durmió" y Baroni le robó el balón para anotar.
El zaguero chileno Lucas López ganó de buena manera un cabezazo para descontar a los 22', pero el tanto y la expulsión de Ulises Vallejo en Argentina (49') fueron insuficientes para el equipo de Ariel Leporati.
Por otro lado, la jornada inició con el triunfo de Perú por 1-0 ante Colombia para quedarse con el tercer lugar: El único del partido fue obra de Gonzalo Alvarez (39').