Omar Carabalí y posible nominación a La Roja: Si se da, maravilloso

Tras el triunfo de O'Higgins por 1-0 ante Tolima por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, el portero celeste, Omar Carabalí analizó su posible citación a la selección chilena para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda y se mostró cauto frente a los rumores, asegurando que mantiene el foco en su presente con el cuadro rancagüino.

"Es un momento lindo, pero lo tomo con calma porque así es esto. Es una montaña rusa, un día te va mal y pierdes, y después ganas", sostuvo el golero.

"No sé nada, no he leído, estoy enfocado en O'Higgins. Si se da (la selección chilena), maravilloso, si no, seguiremos trabajando, pero mi foco está acá en O'Higgins", añadió.

Además, el arquero comentó sobre la cantidad de partidos que disputó el cuadro de la ciudad histórica. "Han sido semanas complicadas. Nos tocó Limache, Colo Colo, Católica ahora, son semanas duras, pero estamos preparados para ir paso a paso".

¿Cuándo son los compromisos amistosos de La Roja ante las selecciones mundialistas?

La escuadra nacional enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (03:00 GMT) y el lunes 30 de marzo se medirá ante Nueva Zelanda a las 03:15 horas (06: 15 GMT).

Ambos encuentros se disputarán en el Eden Park de la ciudad de Auckland.