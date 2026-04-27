Portugal de Cristiano Ronaldo confirmó programación para amistoso ante Chile

La selección chilena volverá a la acción en la fecha FIFA de junio con un amistoso de alto nivel ante Portugal, equipo liderado por Cristiano Ronaldo y clasificado al Mundial 2026.

El combinado luso confirmó la programación del encuentro ante La Roja, que se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el Estadio Nacional de Portugal, ubicado en Oeiras, cerca de Lisboa.

El duelo llegará después de los amistosos que Chile disputó en marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía, y servirá como una exigente prueba internacional para el equipo.

La última vez que Chile enfrentó a Portugal fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, cuando Claudio Bravo fue figura al tapar tres penales en la definición. Además,

La Roja será rival de preparación para una escuadra de Portugal que enfrentará a Colombia en el Grupo H del Mundial.