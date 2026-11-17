Tras la igualdad sin goles frente a Colombia en el Estadio Monumental, el volante nacional Vicente Pizarro repasó el presente de La Roja en su último compromiso de 2026 y abordó la opción de la llegada de Manuel Pellegrini como nuevo seleccionador.

"Es un referente a nivel país muy importante y si a él le toca estar acá o a otra persona, los jugadores van a estar siempre disponibles y preparados para trabajar", comenzó mencionando el mediocampista de Rosario Central.

Acto seguido, el formado en Colo Colotambién ratificó: "Vemos la exigencia de estos partidos y hay que estar al cien y si está él (Pellegrini) o está 'Nico', nosotros como jugadores vamos a estar disponibles".

En el interinato de Nicolás Córdova en la selección, Pizarro fue el único jugador que estuvo presente en los 14 partidos que dirigió, siendo titular en 10 y entrando como suplente en cuatro de ellos.

