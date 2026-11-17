El próximo 31 de diciembre de 2026 vence el plazo para que las personas de 65 años o más soliciten la nueva exención del 100% del impuesto territorial, beneficio que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027, en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social (Ley N° 21.850).

La medida podría favorecer a más de 200.000 propietarios que actualmente se encuentran afectos al pago de contribuciones.

Para acceder, los interesados deberán identificar su vivienda principal y presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Quienes realicen el trámite hasta el 31 de diciembre de este año podrán acceder a la exención desde enero de 2027, beneficio que se verá reflejado en las cuotas de contribuciones correspondientes al primer semestre del próximo año.

¿Cómo solicitar el beneficio?

La solicitud puede realizarse por internet, a través del sitio web del SII. Para ello, los interesados deben ingresar con su Clave Tributaria o ClaveÚnica y acceder a la opción "Declaración Jurada Vivienda Principal", disponible en la siguiente ruta:

Servicios Online > Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces > Declaración Jurada Vivienda Principal.

También es posible efectuar el procedimiento presencialmente en la Dirección Regional del SII correspondiente, donde los funcionarios podrán orientar a los solicitantes y, en casos especiales, ingresar directamente la solicitud.

El trámite consiste en completar una declaración jurada mediante la cual se identifica el inmueble utilizado como residencia habitual. Este documento debe presentarse únicamente la primera vez que se solicita el beneficio, ya que posteriormente la exención se renovará automáticamente, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la ley.

La cobertura contempla, cuando corresponda, estacionamientos y bodegas asociados a la vivienda principal, siempre que se encuentren vinculados a ella y ubicados en la misma dirección.

Requisitos para acceder a la exención

Entre las principales condiciones establecidas para obtener este beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

Ser persona natural.

Identificar una propiedad como vivienda principal o residencia habitual.

Presentar la declaración jurada correspondiente ante el SII.

Estar al día en el pago de las contribuciones.

Mantener al día el pago de los derechos de aseo municipal.

En caso de copropiedad, poseer al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.

El SII ha dispuesto información, preguntas frecuentes y una guía paso a paso en su sitio web para facilitar la realización del trámite y permitir que las personas verifiquen si cumplen las condiciones legales.

¿Cuándo se pierde el beneficio?

El subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz, explicó que la exención se mantendrá vigente mientras el inmueble continúe siendo la residencia habitual del beneficiario y se cumplan las condiciones establecidas.

La medida dejará de aplicarse si la propiedad es vendida, deja de ser vivienda principal o los estacionamientos y bodegas asociados dejan de utilizarse como parte de la residencia habitual.

Estos cambios deberán ser informados al SII por el propio contribuyente, sin perjuicio de las fiscalizaciones periódicas que realice el organismo.

La autoridad también advirtió que quienes entreguen información incorrecta o falsa para acceder al beneficio se exponen a una multa equivalente al 300% del impuesto eludido y a la inhabilitación por 10 años para acogerse a esta exención.

¿Qué ocurre con otros inmuebles y las herencias?

La nueva exención se aplica exclusivamente a la vivienda principal identificada por el beneficiario. Por lo tanto, si una persona posee otros inmuebles afectos al impuesto territorial, estos deberán continuar pagando contribuciones, aunque podrían acceder al Beneficio para Adultos Mayores (BAM), que el SII asigna automáticamente a quienes cumplen los requisitos.

En caso de fallecimiento del propietario, la ley contempla disposiciones especiales para proteger la continuidad del beneficio. Si la vivienda principal forma parte de la herencia, los herederos podrán invocar la exención por un período de hasta tres años desde la fecha del fallecimiento o hasta que el inmueble sea vendido, si esto ocurre antes.

Asimismo, si entre los herederos se encuentra el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, tiene 65 años o más y reside en la propiedad, la exención podrá mantenerse hasta su fallecimiento o hasta la venta de la vivienda.

La normativa también establece restricciones para quienes hayan adquirido el inmueble de su cónyuge o conviviente civil, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, o de sociedades y comunidades vinculadas a estas personas, bajo determinadas condiciones de participación y siempre que la adquisición se haya efectuado dentro de los tres años anteriores a la presentación de la declaración jurada.

Ojo: es una medida distinta al Beneficio para Adultos Mayores

Desde el SII recalcaron que esta nueva exención del 100% de las contribuciones es diferente al Beneficio para Adultos Mayores (BAM), que ya se encuentra vigente y está dirigido a personas mayores que cumplen determinados requisitos socioeconómicos.

Mientras el BAM permite acceder a una rebaja del 50% o del 100% del impuesto territorial y se asigna automáticamente, la nueva exención exige que el propietario presente una declaración jurada e identifique expresamente su vivienda principal.

Por ello, el llamado a las personas mayores de 65 años que cumplan las condiciones es a realizar la solicitud antes del 31 de diciembre de 2026, para que el beneficio pueda comenzar a regir desde enero de 2027.