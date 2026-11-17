Arturo Vidal, leyenda de La Roja y capitán de Colo Colo, aplaudió al arquero Lawrence Vigouroux por el tremendo penal que atajó en el amistoso de Chile y Colombia en el Monumental.

Tras la falta de Vicente Pizarro, Luis Javier Suárez remató fuerte y Vigouroux tuvo una gran atajada y desató el festejó del "King" en su reacción en vivo, quien fue categórico al decir "el arco es de él, qué gran tapada".