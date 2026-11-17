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[VIDEO] "El arco es de él": Vidal aplaudió a Vigouroux por el penal atajado a Colombia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "King" celebró la gran tapada del arquero para salvar a La Roja.
El "King" celebró la gran tapada del arquero para salvar a La Roja.
Arturo Vidal, leyenda de La Roja y capitán de Colo Colo, aplaudió al arquero Lawrence Vigouroux por el tremendo penal que atajó en el amistoso de Chile y Colombia en el Monumental.
Tras la falta de Vicente Pizarro, Luis Javier Suárez remató fuerte y Vigouroux tuvo una gran atajada y desató el festejó del "King" en su reacción en vivo, quien fue categórico al decir "el arco es de él, qué gran tapada".