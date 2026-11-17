La Fiscalía confirmó este martes el hallazgo de un tercer cuerpo al interior del cité sospechoso de ser una casa de torturas en calle General Bulnes, en pleno barrio Yungay, comuna de Santiago.

Los restos fueron encontrados durante nuevas excavaciones realizadas en el inmueble, donde el lunes se habían descubierto otros dos cuerpos enterrados bajo un piso flotante.

El lugar había sido ocupado por una banda de origen peruano vinculada a delitos de narcotráfico, cuyos integrantes fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia en octubre pasado. Sin embargo, las indagatorias continuaron y apuntaron a posibles crímenes cometidos al interior de esta vivienda.

Entre las hipótesis investigativas se encuentra que el cité funcionó como una eventual casa de torturas y un cementerio ilegal.

Según explicó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el nuevo hallazgo se produjo en el mismo sector de los descubrimientos del lunes, pero a mayor profundidad.

"El equipo del Servicio Médico Legal de Antropología logró efectuar una excavación alrededor de un metro y medio hacia abajo, desde el nivel de la casa, y es donde se encontró este tercer cuerpo", detalló.

El persecutor indicó que los dos primeros cuerpos estaban aproximadamente a medio metro bajo el piso de una habitación.

Respecto de nuevas víctimas, sostuvo que las diligencias están próximas a terminar.

"Podemos confirmar tres cuerpos al día de hoy y ya estamos terminando las actividades", puntualizó.

Asimismo, explicó que se solicitó la intervención de especialistas del SML para realizar pericias que permitan identificar a la tercera persona.

Sobre la historia del inmueble, el fiscal confirmó que anteriormente "era un punto de venta de droga que tenía la organización que estamos investigando. Luego, esta casa fue recuperada de manera judicial y sus dueños entregaron esta propiedad a una familia que se quedó en una especie de situación de cuidadores del domicilio, pero ellos, en una entrevista muy rápida, indicaron que no tenían conocimiento y nunca tuvieron algún tipo de alerta al respecto".

El fiscal también descartó, preliminarmente, antecedentes que vinculen este caso con otro hallazgo registrado en Puente Alto.

"No es un secreto que ambos hallazgos son o responden a organizaciones de crimen organizado. No tenemos ningún antecedente al día de hoy que estén conectados estos hallazgos. De hecho, (por) el primer hallazgo en la comuna de Puente Alto, esas personas ya están formalizadas y en prisión preventiva. Esta organización que estamos revisando el día de hoy al parecer no tendría, preliminarmente, ninguna relación con la anterior", aclaró.

Previamente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó entregar mayores antecedentes y sostuvo que "sería poco responsable dar a conocer antecedentes que son parte de estos hallazgos".