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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Los goles que le dieron a la Roja sub 17 la clasificación al Mundial Femenino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mira los goles de Antonella Martínez y Catalina Muñoz.

[VIDEO] Los goles que le dieron a la Roja sub 17 la clasificación al Mundial Femenino
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La selección chilena femenina sub 17 tuvo su merecido premio a la gran campaña realizada en el Sudamericano de la categoría y este sábado selló su clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 de la categoría tras vencer de manera agónica por 2-1 a Ecuador.

El elenco nacional se puso en ventaja a través de Antonella Martínez y logró la ventaja definitiva con anotación de Catalina Muñoz.

Mira acá los goles

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