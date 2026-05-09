[VIDEO] Los goles que le dieron a la Roja sub 17 la clasificación al Mundial Femenino

La selección chilena femenina sub 17 tuvo su merecido premio a la gran campaña realizada en el Sudamericano de la categoría y este sábado selló su clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 de la categoría tras vencer de manera agónica por 2-1 a Ecuador.

El elenco nacional se puso en ventaja a través de Antonella Martínez y logró la ventaja definitiva con anotación de Catalina Muñoz.

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