Exmundialista con Francia disparó contra Argentina: Siento odio hacia ellos, son nuestros enemigos

El exmundialista francés Djibril Cissé disparó contra Argentina luego de un nuevo aniversario de la final del Mundial de Catar 2022, con un controversial mensaje de "odio", señalando que los trasandinos son sus "enemigos".

El exdelantero, quien jugó en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, participó como comentarista en la mesa de debate del prestigioso diario L’Equipe y arremetió tras recordar los polémicos cánticos contra Francia de los jugadores de la selección argentina tras ganar la Copa América en 2024.

“Después de ver esas imágenes quedé incluso enojado. Siento mucho odio hacia ellos. Hoy son nuestros mayores enemigos”, declaró Cissé.

El exfutbolista también cargó contra de Enzo Fernández, autor del video viralizado que contenía cánticos racistas, que generaron una fuerte polémica. "No entiendo como sus compañeros lo perdonaron", lanzó Cissé.

Cissé, recordado como el "hombre de los milagros", fue una figura icónica del fútbol mundial, ya que en 2004 y 2006 superó dos fracturas de pierna.

Actualmente se encuentra alejado del mundo del fútbol y desarrolla una carrera de DJ.