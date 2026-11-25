El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), encabezado por Luis Marín, presentó ante el Congreso Nacional una propuesta enfocada en regular la duración y estabilidad de los contratos laborales en el fútbol profesional.

Luego de la reunión sostenida por Marín con distintos parlamentarios, el gremio difundió un comunicado a través de sus redes sociales explicando el propósito central de la iniciativa: "Queremos terminar de manera definitiva con los temporeros en el fútbol".

En detalle, el planteamiento del sindicato busca establecer que todos los contratos tengan una duración mínima de 12 meses —incluidas las renovaciones— y que su término quede fijado para el 31 de diciembre, sin importar cuándo comience o concluya la respectiva competencia.

La iniciativa también apunta a proteger los ingresos de los deportistas frente a eliminaciones tempranas o problemas físicos, proponiendo que sigan percibiendo sus remuneraciones aun cuando sus equipos queden fuera de carrera antes del fin de la temporada o durante procesos de rehabilitación.

"Que quedar eliminados o jugar el último partido no signifique quedarnos sin sueldo. Que un compañero lesionado mantenga su contrato hasta obtener el alta médica", expuso Luis Marín durante su paso por el Congreso.

Desde el Sifup cerraron su postura con un categórico llamado en resguardo de los derechos laborales del plantel masculino y femenino: "El resultado deportivo de un club no puede definir cuántos meses de sueldo recibe un jugador o una jugadora".