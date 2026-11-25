Benjamín Moreno, jefe de la bancada de diputados republicanos, comentó en Cooperativa los cuestionamientos de su partido al financiamiento público a terapias hormonales en menores de edad.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario detalló que "lo que estamos pidiendo es que no exista, con financiamiento público, hormonización de menores de 18 años y que no existan terapias que no estén basadas en la evidencia".
"En muchos casos lo que se hace acá son terapias transafirmativas, que no es decirle al niño con disforia de género 'te vamos a poner profesionales al servicio'. No, tú tienes disforia de género y te vamos a ayudar a transitar", añadió.
Moreno recalcó que "nosotros estamos señalando que la disforia de género existe, que es un tema donde tienes que prestar acompañamiento, pero donde el Estado no puede tomar una definición de decir que las terapias son todas transafirmativas".
"Este programa tiene dos patitas, una en el Ministerio de Salud y otra en Desarrollo Social, y tú no puedes dejar desprotegidas ninguna de las dos áreas, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que acá se entregue un servicio, terapias, basadas en la evidencia", puntualizó.