Cambios en la oncena: Marcelo Morales gana bonos para ser titular en el Superclásico

Universidad de Chile tendrá cambios en su oncena titular para enfrentar a Colo Colo este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la primera modificación será en la zaga defensiva, donde Marcelo Morales le está ganando la pulseada a Felipe Salomoni para ocupar parte del bloque posterior de los azules.

El segundo cambio será en el mediocampo, Israel Poblete es el considerado para reemplazar a un casi descartado Lucas Assadi, quien salió con molestias en su tobillo en el empate frente a Deportes Limache y todo apunta a que estará algunas semanas fuera.

En la zona de ataque, Francisco Meneghini repetirá la dupla ofensiva que jugó ante los "tomateros" compuesta por Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

El delantero y refuerzo Octavio Rivero está en proceso de recuperación y desde el cuadro laico ven muy difícil que esté presente en el duelo ante el cacique.