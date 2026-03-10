Garay por críticas de Fernando Ortiz tras el Superclásico: "Respeto mucho lo que pueda opinar"

El árbitro Cristián Garay realizó un positivo balance de su cometido en el reciente Superclásico donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental, y de paso, le respondió al técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, quien cuestionó su labor.

"Creo que fue bastante positivo. Dentro de lo que genera este partido, lo mediático que es, creo que hicimos una tarea correcta. No incidimos en el resultado, que es en el fondo lo que uno busca, que nuestras decisiones sean las correctas para el juego. Faltas más, faltas menos, es parte del juego", comenzó señalando el juez.

En la misma línea, el réferi remarcó que "quedé bastante conforme, creo que el partido fue bien disputado y no hubo grandes polémicas, que para nosotros, como cuerpo arbitral, es lo más importante".

Al ser consultado por la visión del estratego del "Cacique", quien no coincidió con este análisis, el colegiado evitó entrar en polémicas y sostuvo que "los entrenadores desde su vereda lo ven de una manera diferente. Respeto mucho lo que él pueda opinar, y ante eso, yo no puedo decir nada".

Finalmente, Garay abordó la presión con la que llegó al recinto de Macul, considerando los cuestionamientos que arrastraba desde 2025 tras no expulsar a Javier Correa, un error que incluso fue reconocido públicamente por el jefe de la comisión de árbitros, Roberto Tobar.

"Siento que manejamos bien ese tema, hicimos harto trabajo con el psicólogo y el preparador físico, buscamos abstraernos de lo que ocurrió en el partido pasado. Lo que pasó antes lo tomamos como experiencia, para no volver a cometer algún error", explicó.

"Otra cosa no podemos hacer, siempre uno debe corregir ciertas cosas y va trabajando eso para que no afecte la presión", añadió el árbitro, revelando de paso su fórmula para mantener el foco: "No tengo redes sociales y veo la prensa lo justo y lo necesario para no contaminarme la cabeza, porque si no, después juega una mala pasada", cerró.