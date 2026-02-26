Meneghini avisó a Colo Colo: "Venimos de hacer nuestro mejor partido y eso nos da confianza"

El técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, envió un mensaje de optimismo este jueves en la antesala de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Pese a que la escuadra "laica" aún no registra victorias en el certamen, el argentino enfatizó que el funcionamiento colectivo exhibido ante Deportes Limache dejó al plantel en una posición expectante para enfrentar a Colo Colo.

"Obviamente el partido para nosotros es muy importante, sabemos lo que significa para el fútbol chileno. Nosotros venimos sin triunfos de momento, pero venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para afrontar un duelo tan importante como este. Saldremos a ganarlo sabiendo de la necesidad que tenemos", afirmó el entrenador en conferencia de prensa realizada en Santiago.

Respecto a los cuestionamientos sobre su continuidad y los trascendidos sobre su contrato, Meneghini aseguró sentirse respaldado por el trabajo diario. "Me siento muy contento y orgulloso de ser el entrenador de la U. El sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día y lo que recibo de los jugadores. Estamos muy enfocados, cien por ciento enfocados en el partido contra Colo Colo. No pienso mucho más allá de eso", puntualizó el profesional trasandino.

En el análisis táctico, el jefe de la banca azul destacó el retorno de piezas clave como el volante Marcelo Díaz, a quien calificó como el "eje de la salida". También valoró la polifuncionalidad de Israel Poblete y el nivel reciente de Javier Altamirano. Según el DT, la clave en Macul será mantener el orden defensivo para neutralizar los espacios interiores donde el equipo "albo" suele marcar diferencias.

Finalmente, descartó que su victoria personal del año pasado en el recinto de Pedrero, influya en el desenlace de este domingo. "Eran otros jugadores y otra realidad. Tenemos un plantel con mucha experiencia, con jugadores que ya ganaron. Estamos con mucha confianza de lo que podamos hacer en este partido especial", concluyó de cara al compromiso válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.