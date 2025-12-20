Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa italiana

¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de Italia entre Napoli y Bologna?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo se jugará en el Al-Awwal Park en Arabia Saudita.

¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de Italia entre Napoli y Bologna?
Napoli se medirá ante Bologna, este lunes en el Al-Awwal Park en Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Italiana, donde se enfrentarán el último campeón de la Serie A con el de la Copa Italia, respectivamente.

El actual monarca de la liga italiana viene de eliminar a AC Milan en semifinales por un marcador de 2-0, mientras que Bologna dio la sorpresa y dejó en el camino por penales a Inter de Milan.

El encuentro está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de lunes 22 de diciembre y podrás seguirlo por la plataforma de streaming DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

