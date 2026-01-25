Caputto valoró legado de Esteban González: Este título también es de él y su cuerpo técnico

Fue una noche soñada para Hernán Caputto. El director técnico consiguió su primer título en el fútbol profesional luego que Coquimbo Unido venció a Universidad Católica en la Supercopa. El estratega valoró el esfuerzo de sus dirigidos y consideró que fueron justos ganadores del trofeo.

El entrenador conversó con la señal oficial de TNT Sports en medio de los festejos en la cancha. "Con mucho respeto a Católica, pero creo que en el trámite general fuimos mejores. Ganamos en los penales, que es lo más importante. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa", declaró.

Caputto calificó como "un privilegio" poder conducir al plantel campeón y tuvo un notable gesto con su predecesor. "Hoy a mí me toca seguir generando gloria para estos jugadores, pero seguro que esto es del 'Chino' (González), de Miguel (Pinto) y de su cuerpo técnico. Nosotros colaboramos", afirmó con humildad.

También dedicó palabras de admiración para el héroe de la jornada, Diego Sánchez. "El 'Mono' es un crack. A veces se vende desde su lado excéntrico, pero es un jugador determinante para nosotros y un líder total", aseguró el DT.

Finalmente, Caputto hizo una reflexión personal, comparando este éxito con su reciente y difícil paso por Copiapó. "Me tocó bailar con la fea y perder un campeonato allá, con gente que me trató fantástico. El fútbol tiene estas vueltas y hoy nos toca celebrar", cerró emocionado, dedicando el triunfo a su familia en Argentina y a su hijo presente en el estadio.