Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y tormenta eléctrica
Santiago16.2°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

Caputto valoró legado de Esteban González: Este título también es de él y su cuerpo técnico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador de Coquimbo Unido se mostró feliz tras la victoria, aseguró que dirigir al equipo es un "privilegio" y tuvo un especial reconocimiento para el cuerpo técnico anterior. Además, llenó de elogios a su portero, Diego Sánchez.

Caputto valoró legado de Esteban González: Este título también es de él y su cuerpo técnico
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fue una noche soñada para Hernán Caputto. El director técnico consiguió su primer título en el fútbol profesional luego que Coquimbo Unido venció a Universidad Católica en la Supercopa. El estratega valoró el esfuerzo de sus dirigidos y consideró que fueron justos ganadores del trofeo.

El entrenador conversó con la señal oficial de TNT Sports en medio de los festejos en la cancha. "Con mucho respeto a Católica, pero creo que en el trámite general fuimos mejores. Ganamos en los penales, que es lo más importante. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa", declaró.

Caputto calificó como "un privilegio" poder conducir al plantel campeón y tuvo un notable gesto con su predecesor. "Hoy a mí me toca seguir generando gloria para estos jugadores, pero seguro que esto es del 'Chino' (González), de Miguel (Pinto) y de su cuerpo técnico. Nosotros colaboramos", afirmó con humildad.

También dedicó palabras de admiración para el héroe de la jornada, Diego Sánchez. "El 'Mono' es un crack. A veces se vende desde su lado excéntrico, pero es un jugador determinante para nosotros y un líder total", aseguró el DT.

Finalmente, Caputto hizo una reflexión personal, comparando este éxito con su reciente y difícil paso por Copiapó. "Me tocó bailar con la fea y perder un campeonato allá, con gente que me trató fantástico. El fútbol tiene estas vueltas y hoy nos toca celebrar", cerró emocionado, dedicando el triunfo a su familia en Argentina y a su hijo presente en el estadio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada