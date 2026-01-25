Sebastián Galani, capitán de Coquimbo: "Merecíamos el título"

Coquimbo Unido sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas y su capitán, Sebastián Galani, fue uno de los primeros en analizar el triunfo. El volante, formado en el club, valoró el trabajo colectivo y aseguró que el equipo hizo los méritos suficientes para quedarse con la Supercopa ante Universidad Católica.

Las declaraciones del mediocampista fueron entregadas a la señal oficial de TNT Sports, minutos después de la infartante definición a penales. "El grupo hizo un gran trabajo. Por momentos, sobre todo el primer tiempo, nos sentimos un poco superiores y nos faltó terminar mejor la jugada", afirmó Galani.

El capitán admitió que la intensidad decayó en el complemento. "En el segundo tiempo creo que bajó el cansancio de ambos equipos, pero estoy feliz por lograr un nuevo título", señaló. Además, puso el trofeo en perspectiva: "Si bien en lo grupal no era el objetivo principal del año, obviamente suma mucho. Es un título más para el club donde me formé".

Galani también destacó la importancia de mantener un proyecto a largo plazo. "La dirigencia mantuvo una base durante más de dos años. El año pasado tuvimos un gran rendimiento y la idea es sostenerlo, que es lo difícil, pero el grupo tiene el hambre y se sigue matando en cada entrenamiento", sentenció.

Finalmente, tuvo palabras para la definición desde los doce pasos. "En los penales todos sacaron la parte de dónde crecieron jugando. El 'Mono' (Sánchez) terminó atajando sin guantes. Católica fue un gran rival y estuvo complicado, pero creo que merecíamos el título", concluyó.