UEFA archivó la queja de Benfica por supuesta agresión de Valverde a Dahl

Benfica informó este lunes de que la UEFA decidió archivar la denuncia que presentó por una supuesta agresión del jugador uruguayo de Real Madrid Fede Valverde al del equipo portugués Samuel Dahl en el duelo de ida por los playoffs de la Champions League.

En un comunicado, el club consideró que "se trata, sin lugar a dudas, de una situación de tarjeta roja no sancionada durante el partido y que, con este archivo, tampoco merece una sanción posterior".

Por eso, lamentó la decisión de la UEFA "ante la evidencia de las imágenes que muestran la agresión" y que "haya decidido no imponer ninguna sanción disciplinaria".

El incidente en cuestión sucedió en el minuto 83 del partido disputado el pasado 17 de febrero en el Estádio da Luz cuando, según los videos difundidos y viralizados en redes sociales, Valverde parece golpear en la cara a Dahl.

Real Madrid y Benfica se volverán a enfrentar este miércoles, esta vez en el Estadio "Santiago Bernabéu" en un partido de alta tensión tras el incidente del último encuentro, cuando Vinicius acusó a Gianluca Prestianni de decirle un insulto racista, por lo que el argentino fue sancionado provisionalmente con un partido de suspensión.