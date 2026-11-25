César Bravo asoma como posible sucesor de Ronald Fuentes en la banca de Unión Española de cara a la temporada 2027, en la que el conjunto de Independencia tiene como objetivo conseguir su regreso a Primera División.

De acuerdo con información del medio partidario Independencia Hispana, Bravo es el elegido para conducir al equipo en la próxima temporada, aunque hasta el momento el club tampoco ha oficializado la salida de Fuentes.

Bravo conoce de cerca la institución, pues dirigió al primer equipo de manera interina en 2021 y asumió oficialmente el cargo en 2022, además de trabajar en las divisiones inferiores del elenco hispano, particularmente en las categorías de Proyección y sub 18.

Fue entrenador de Cobreloa durante gran parte de la campaña de este 2026, en que el cuadro loíno logró el título del Ascenso, con Mario Salas como técnico.