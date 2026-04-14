Leyenda de Unión Española atraviesa delicado momento de salud

El histórico exjugador de Unión Española Juan Machuca se encuentra atravesando un delicado momento médico que lo mantiene internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

El exlateral derecho y seleccionado nacional debió ser hospitalizado de urgencia debido a un complejo cuadro de salud que requiere observación y cuidados permanentes por parte del equipo médico del recinto asistencial, según informó el medio partidario "La Furia Hispana".

De acuerdo a los antecedentes médicos revelados en las últimas horas, el ídolo del conjunto de Independencia ingresó a las dependencias hospitalarias afectado principalmente por un problema renal severo. A esta patología se sumaron además una serie de complicaciones arteriales, situación que obligaa mantenerlo bajo estricto monitoreo clínico en la institución universitaria.

Pese a la gravedad de su condición médica actual, cercanos al exdeportista de 75 años han confirmado que se mantiene con un buen estado de ánimo para enfrentar su proceso de recuperación.

En medio de su hospitalización, Machuca ha aprovechado de enviar mensajes manifestando su profundo agradecimiento por las múltiples muestras de cariño y preocupación que le han hecho llegar los hinchas y el mundo del fútbol chileno.

Juan Machuca ganó tres títulos con los rojos durante la década de los 70: 1973, 1975 y 1977. Además, fue subcampeón de la Copa Libertadores.