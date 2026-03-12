Ronald Fuentes asumió como DT de Unión Española tras salida de Gonzalo Villagra

Unión Española anunció este jueves que Ronald Fuentes se convirtió en nuevo director técnico del equipo, tras la salida en esta misma jornada del entrenador Gonzalo Villagra.

En un comunicado, el cuadro hispano agradeció el compromiso de Villagra y remarcó que "seguirá vinculado a nuestra institución, continuando su aporte al club con la misma entrega, valores e identidad que lo han convertido en un referente e ídolo de los últimos años, defendiendo nuestros colores".

Del mismo modo, destacaron el arribo de Fuentes, apuntando que "es un conocedor del club, habiendo dirigido tanto en el fútbol joven como en el primer equipo. Desde ya, le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío al mando de Unión Española".

Fuentes estaba sin equipo tras su salida de Ñublense a finales de 2025, y vivirá en Santa Laura su tercer proceso, tras sus pasos en 2019-2020, y en 2023.

Unión Española está en la novena posición en la Liga de Ascenso, y su próximo partido será ante Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán", el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT).