Unión Española anunció el fin de las obras en la cancha del Estadio Santa Laura

Unión Española informó que concluyeron los trabajos de renovación del campo de juego del Estadio Santa Laura–Universidad SEK, los cuales se desarrollaron de forma exitosa.

El conjunto hispano comunicó que el jueves 5 de febrero finalizarán los trabajos de instalación de las luminarias en las cuatro torres del estadio, por lo que el recinto quedará habilitado para su uso y para prácticas de fútbol próximamente.

Por último, anunciaron que el festival de música Rockout, a realizarse el 25 de abril, se llevará a cabo en la cancha 2 del estadio (sintética) y no en la principal.