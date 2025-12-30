Unión Española completó la primera etapa de sus nuevas torres de iluminación en Santa Laura

En medio de la planificación deportiva para el 2026, Unión Española entregó buenas noticias a sus hinchas relacionadas con su casa. A través de sus canales oficiales, la institución "hispana" confirmó avances concretos en la infraestructura del Estadio Santa Laura.

El club de colonia informó que "concluyó exitosamente la primera etapa de la instalación de las cuatro nuevas torres de iluminación".

Este trabajo busca mejorar los estándares del recinto de Plaza Chacabuco, elevando la calidad de la experiencia para los espectadores y las transmisiones televisivas.

"Con este importante hito, cerramos el año con un avance significativo", destacaron los rojos en su comunicado, compartiendo imágenes de las imponentes estructuras que ya son parte de la renovada cara de la "Catedral" del fútbol chileno.

Unión Española descendió a Primera B durante el torneo del 2025, pero busca que se anule su pérdida de categoría en virtud de un lío reglamentario, ante lo que presentó una denuncia en conjunto con Deportes Iquique.